La proposition de loi encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques a été votée à une large majorité par l’Assemblée nationale, le 1er février 2024. Elle permet de mieux encadrer le recours aux cabinets de conseil privés par les administrations. Elle renforce les exigences déontologiques imposées aux cabinets de conseil et aux consultants et attribue de nouveaux pouvoirs à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique.

L’Assemblée nationale a adopté en première lecture, le 1er février 2024, par 66 voix pour, 5 contre, et 17 abstentions, la proposition d’origine sénatoriale visant à encadrer l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques1. Elle a apporté des modifications importantes à cette proposition de loi transpartisane qui avait été adoptée à l’unanimité par les sénateurs le 18 octobre 2022. Ce texte législatif fait suite aux travaux de la commission d’enquête du Sénat sur « l’influence croissante des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques », qui a dressé un constat critique sur le recours par l’État à ces cabinets, relevant les risques liés à cette pratique et les insuffisances du cadre législatif actuel. Le rapport de cette commission, qui a été rendu public le 17 mars 2022, a qualifié l’emploi par l’État des cabinets de conseil privés de « phénomène tentaculaire »2. La Cour des comptes a également fait paraître en juillet 2023 un rapport relatif au recours par l’État aux prestations intellectuelles de cabinets de conseil3. Si la Cour a estimé que « l’externalisation d’une partie des tâches relevant des Administrations n’appelle pas d’objection de principe », elle a considéré que l’externalisation doit retrouver « une place plus ajustée et mieux maîtrisée parmi les différents instruments des Administrations pour conduire leurs missions »4.

La proposition de loi votée par les députés en première lecture reprend certaines préconisations de la commission d’enquête de la haute assemblée. Elle cherche à introduire davantage de transparence et permet un encadrement plus strict des cabinets de conseil et attribue à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) une nouvelle mission de contrôle déontologique des prestations de conseil. Elle améliore la protection des données de l’Administration qui sont temporairement collectées par les prestataires et les consultants pour les besoins de la réalisation de leur mission.

Il s’agira pour nous dans cette étude d’insister sur les principaux apports de ce texte qui présente des avancées indéniables et dont les objectifs correspondent aux grands axes des 19 propositions de la commission d’enquête sénatoriale. Nous analyserons tout d’abord son champ d’application (I). Nous verrons ensuite qu’il présente de nombreuses mesures destinées à renforcer la transparence dans le recours aux prestations de conseil (II), à mieux encadrer le recours aux consultants (III), à renforcer les obligations déontologiques de ces derniers (IV) et à assurer une meilleure protection des données de l’Administration (V).

Enfin, le texte issu de l’examen de l’Assemblée nationale se distingue également de celui du Sénat car les députés n’ont pas souhaité que la loi puisse s’appliquer, dès sa promulgation, aux contrats en cours. La ministre déléguée chargée des Relations avec le Parlement, Marie Lebec, a indiqué que le gouvernement partageait la volonté des députés « de n’appliquer la loi qu’aux futurs contrats, conformément à l’ article 2 du Code civil , et [n’était] pas favorable à faire exception à ce principe, même pour les accords-cadres en cours » 7 . Elle a fait valoir qu’« une application immédiate remettrait en cause la stabilité des relations contractuelles, constitutionnellement protégée, et serait une source d’insécurité juridique » 8 .

Le texte législatif pose le principe selon lequel les prestataires de conseil et les consultants n’ont pas vocation à prendre de décisions administratives. Il permet la participation d’un agent public lors de l’intervention d’un prestataire de conseil ou d’un consultant auprès d’une Administration. Il est précisé qu’au cours « de toutes les phases de l’exécution d’une prestation de conseil », l’Administration bénéficiaire aura la possibilité de demander au prestataire ou au consultant « la participation d’au moins un de ses agents à la réalisation de ladite prestation » (art. 1er). L’Assemblée nationale a supprimé une disposition adoptée par le Sénat qui obligeait les prestataires de conseil et les consultants à proposer « plusieurs scénarios » aux Administrations bénéficiaires.

Le périmètre des prestations de conseil concernées est entendu de manière large. Il comprend le conseil en stratégie, en organisation, en communication, en mise en œuvre des politiques publiques, en informatique (sauf les prestations de programmation et de maintenance), ainsi que le conseil juridique, financier ou en assurance (à l’exception des prestations réalisées par les professions réglementées du droit, les experts-comptables et les commissaires aux comptes). Un décret précisera la nature des prestations de conseil délivrées par les consultants.

Force est de constater que le texte voté par l’Assemblée nationale va dans le sens des conclusions de la mission d’information dite flash sur « le champ d’application de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques » qui a rendu son rapport le 12 juillet 2023. En effet, cette mission d’information, dont la création avait été décidée par la commission des lois de l’Assemblée nationale, a proposé de « fixer un seuil pour que les dispositions nouvelles s’appliquent uniquement aux collectivités locales les plus importantes, et non aux plus petites d’entre elles, pour lesquelles les enjeux apparaissent plus limités » 6 .

Contrairement au souhait des sénateurs, la proposition de loi reprend un amendement gouvernemental, adopté par les députés, qui prévoit que le recours aux cabinets de conseil par les collectivités territoriales de plus de 100 000 habitants devra, comme pour l’État, être encadré (art. 1er bis) 5 . Les grandes collectivités territoriales (régions, départements, communes et EPCI à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants) seront soumises à l’essentiel des mesures de la loi. Le gouvernement devra remettre au Parlement, avant le 31 décembre 2024 et après consultation des associations nationales d’élus locaux, un rapport étudiant les conséquences d’une éventuelle extension des autres dispositions de la loi aux collectivités territoriales et à leurs groupements (art. 1er bis).

Les collectivités territoriales seront soumises à une obligation d’information à travers la publication d’un rapport annuel récapitulant les prestations de conseil fournies au cours des douze derniers mois et leurs montants. Ce rapport sera rendu public par les départements, les régions, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique, la collectivité de Corse, la métropole de Lyon ainsi que par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 200 000 habitants (art. 1er).

Le texte définit les acteurs publics concernés, qu’il désigne sous les termes d’« Administrations bénéficiaires ». Il s’agit de l’État et de ses établissements publics à caractère administratif « dont les dépenses de fonctionnement constatées dans le compte financier au titre de l’avant-dernier exercice clos sont supérieures à 60 millions d’euros ou, par dérogation, à 200 millions d’euros pour les établissements publics de santé » (art. 1er). Le texte s’appliquera également aux autorités administratives et publiques indépendantes. Les établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) et l’agence des participations de l’État ne seront pas soumis aux obligations de transparence prévues par la proposition de loi. Il en ira de même pour la Caisse des dépôts et consignations en raison des spécificités de cet établissement. En effet, l’Assemblée nationale n’a pas suivi le Sénat qui avait ajouté cet « établissement spécial » à la liste des Administrations bénéficiaires.

II – Les mesures renforçant la transparence dans le recours aux prestations de conseil

Le législateur a prévu de nouvelles règles destinées à permettre une meilleure identification du travail des prestataires et des consultants, dans leurs relations avec l’Administration bénéficiaire ainsi qu’avec les tiers concernés par la réalisation de la prestation. Les consultants seront tenus d’indiquer leur identité et le prestataire de conseil qui les emploie, dans leurs contacts avec l’Administration concernée et les tiers avec qui ils échangent pour les besoins de leurs prestations (art. 2). Afin d’éviter qu’ils puissent être confondus avec des agents publics, ils ne pourront se voir attribuer une adresse courriel comportant le nom de domaine de l’Administration, sauf dans le cadre des prestations de programmation et de maintenance, lorsque l’attribution d’une telle adresse électronique est justifiée pour assurer la sécurité des systèmes d’information et la protection des données de ladite administration (art. 2). Cette règle avait déjà été posée par la circulaire n° 6329/SG du Premier ministre du 19 janvier 2022 encadrant le recours par les Administrations et les établissements publics de l’État aux prestations intellectuelles9.

D’autre part, tout document rédigé avec la participation de consultants devra porter une mention spécifique et préciser la prestation de conseil réalisée ainsi que son cadre contractuel.

Par ailleurs, il sera interdit au prestataire et aux consultants d’utiliser tout signe distinctif de cette administration. Les documents destinés à l’information du public réalisés dans le cadre de prestations de conseil en communication ne seront pas concernés par cette interdiction. Ils ne seront pas non plus concernés par l’obligation de mentionner la participation de consultants sur tout document rédigé avec la participation de ces derniers.

Enfin, le gouvernement remettra au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi, puis tous les deux ans, un rapport sur le suivi de l’internalisation des compétences des cabinets de conseil au sein de la fonction publique de l’État (art. 3). Ce document présentera notamment le bilan des moyens de l’agence de conseil interne de l’État, la cartographie des ressources humaines dont chaque ministère dispose en matière de conseil en interne ainsi que la liste des prestations de conseil réalisées au cours des cinq dernières années.

La proposition de loi prévoyait à l’origine la création d’une annexe au projet de loi de finances (« jaune budgétaire ») recensant les prestations de conseil commandées par les Administrations. Mais par la suite, ce « jaune budgétaire » sur les cabinets de conseil a été institué par l’article 164 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.