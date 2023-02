Sol pollué, responsabilité du vendeur et proportionnalité de l’indemnisation

II – Un manquement des notaires à leurs devoirs de conseil et d’information

La pollution d’un bien immobilier objet d’une vente est une situation bien connue des notaires21. De manière générale, le notaire doit informer et conseiller son client. Cette obligation, issue de l’article 1240 du Code civil, est régulièrement rappelée par le juge, notamment en présence d’une ICPE sur le terrain concerné par une vente, ou d’une pollution. Un notaire ayant effectué, antérieurement à la rédaction de l’acte de vente, des recherches pour savoir si une installation classée a été exploitée sur le terrain objet de la vente, et énoncé les déclarations du vendeur ainsi que les conclusions du rapport sur l’étude des sols que lui avait remis le vendeur a rempli ses obligations d’information et de conseil22. À l’inverse, le notaire ignorant les textes applicables en matière d’ICPE et donc incapable de conseiller et d’informer les vendeurs et les acheteurs est évidemment fautif23, tout comme un notaire omettant de joindre à un acte de vente un jugement contenant des informations relatives à un sinistre permettant aux acquéreurs de se rendre compte de la réalité de ce dernier24. L’interprétation par le juge de l’obligation de délivrance de l’article 1603 du Code civil implique pour le notaire davantage de vigilance concernant la rédaction de l’acte, et particulièrement des clauses concernant l’état de pollution ou de dépollution du site concerné.

En l’espèce, les requérants estiment que les notaires ont manqué à cette obligation concernant l’état de pollution du terrain. La cour d’appel de Lyon a analysé la demande initiale des requérants fondée sur la garantie comme « une demande tendant à mettre en cause [la responsabilité des notaires] sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, les demandeurs mettant effectivement en cause, aux termes de leurs dernières écritures déposées devant le tribunal le 13 août 2021, les manquements des notaires à leur devoir d’information et de conseil » qui seraient à l’origine de l’existence du contrat et de leurs préjudices.

En l’occurrence, ces fautes commises par les offices notariaux ayant participé à l’élaboration de la vente de la propriété acquise en 2010 seraient caractérisées, selon les requérants, par une absence de consultation du fichier BASIAS, une absence d’investigations concernant le classement ICPE du site et l’absence de reproduction de la clause de « protection de l’environnement » dans l’acte authentique de vente. La cour rappelle que le notaire est « tenu d’une obligation de mise en garde lui imposant d’informer les parties sur les risques de l’opération, en anticipant notamment les difficultés à naître de la situation juridique susceptible de résulter de l’acte authentique qu’il instrumente ». Il doit se renseigner, donner toutes les informations en sa possession concernant le cas particulier qui lui est soumis. Le simple rappel des dispositions de l’article L. 514-20 du Code de l’environnement n’était donc pas suffisant, aucune information particulière sur le passé industriel du site n’ayant été donnée, et aucun conseil n’ayant été adressé aux acquéreurs sur les inconvénients potentiels du bien. La jurisprudence rappelle régulièrement que le notaire rédacteur de l’acte doit, avant de le dresser, éclairer les parties sur la portée, les conséquences et les effets des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique. Il doit informer le vendeur des conséquences d’une mauvaise information délivrée à l’acheteur, notamment concernant la présence passée d’une ICPE sur le terrain concerné par la vente.

La seule insertion d’une clause selon laquelle « le vendeur déclare qu’à sa connaissance aucune installation soumise à autorisation n’a été exploitée dans l’immeuble et qu’il n’existe aucune installation susceptible d’entraîner des atteintes à l’environnement » ne satisfaisait pas à l’obligation d’informer le vendeur sur les risques auxquels il s’expose s’il omet d’informer l’acquéreur des risques environnementaux25.

Concernant la décision de la cour d’appel de Lyon, c’est en partie le silence de l’acte authentique de vente, à savoir le fait de ne pas avoir repris la clause « environnementale » qui avait été intégrée dans la promesse de vente, qui démontre le manquement à l’obligation d’information et de conseil. En raison de la nature et des antécédents du bien, il paraissait essentiel de la reproduire : « Il est en particulier important que le contrat de vente reflète la connaissance des parties sur les caractéristiques du bien lors de la vente, et de ses risques potentiels par rapport à l’usage envisagé par l’acquéreur »26. En effet, un avertissement concernant la cessation de l’activité industrielle du site avec changement de destination aurait été nécessaire. Sanctionnant cette absence de diligence qui constitue selon elle un manquement à leur obligation d’information et de conseil engageant leur responsabilité, la cour d’appel de Lyon condamne in solidum le vendeur et les notaires à réparer ces préjudices, dans la limite de 80 % de leur montant concernant ces derniers.

La solution retenue par le juge peut paraître sévère pour le notaire. Elle s’inscrit cependant dans une jurisprudence constante, même si des nuances d’interprétations peuvent apparaître, en lien notamment avec le comportement du vendeur. Lorsque ce dernier transmet des informations erronées au notaire volontairement ou involontairement, l’interprétation du manquement éventuel à l’obligation d’information et de conseil du notaire peut être sensiblement différente. Par exemple, la cour d’appel de Rennes a pu rappeler que le notaire doit « assurer l’efficacité de l’acte auquel il a prêté son concours ». Il est tenu d’éclairer les parties et « d’appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets ainsi que sur les risques des actes auxquels il a été requis de donner la forme authentique ». En ne consultant pas la banque de données en ligne BASIAS, et donc en opérant une vérification, le notaire n’a cependant pas pu prendre connaissance d’une activité ICPE soumise à déclaration passée et n’a pas pu en avertir ses clients pour leur conseiller de prendre toutes les précautions nécessaires. Dès lors, il a manqué à son devoir de conseil et commis une faute27. Pourtant, la même juridiction avait adopté une position légèrement différente concernant un autre cas d’espèce. La requérante soutenait que le notaire avait « manqué à son obligation de conseil en ne consultant pas les banques de données accessibles et en n’attirant son attention sur les risques attachés à l’acquisition d’un ancien garage ». Elle lui aurait alors « fait perdre une chance de ne pas signer l’acte de vente, du moins au prix auquel il a été stipulé ». La Cour estime que l’obligation d’information et de conseil du notaire a pour limite « les compétences techniques qui sont les siennes et les informations portées à sa connaissance ». En l’occurrence, le risque ne provenait pas de l’activité liée à un atelier de mécanique mais à du stockage d’hydrocarbures. Le juge note que « cette activité, connue des vendeurs, n’a pas été révélée par ces derniers au notaire qui, n’ayant pas négocié la vente entre les parties, n’a pas visité les lieux ». De plus « en l’absence d’information sur l’activité connexe exercée et l’existence de cuves, aucune faute ne peut être reprochée au notaire quant à la vérification de la neutralisation de ces cuves ou quant à la mise en garde qu’il aurait omis d’adresser à l’acquéreur »28.

Si le vendeur donne de fausses informations au notaire en charge de la vente, qu’il fait de fausses déclarations concernant l’état de pollution d’un sol ou l’ancienne exploitation d’une ICPE sur le terrain, il ne lui est pas possible d’imputer au notaire ses propres manquements liés au défaut d’information de l’acheteur. La Cour de cassation a eu l’occasion de l’affirmer dans un arrêt du 30 septembre 2021, où elle a rejeté l’action récursoire d’un vendeur contre son notaire29. En l’occurrence le vendeur professionnel, ancien exploitant d’une ICPE, avait fait une fausse déclaration sur ses obligations au regard de la législation sur les installations classées devant le notaire chargé de la vente de son bien immobilier. Pourtant, la Cour a aussi pu rappeler que « la faute intentionnelle d’une partie ne dispense pas le notaire des devoirs liés à sa fonction d’officier public »30, et notamment le devoir d’information. Il s’agit dès lors de rechercher si le notaire avait la capacité de trouver l’information par lui-même, malgré le comportement du vendeur. Une fausse déclaration du vendeur n’exclut pas nécessairement la responsabilité du notaire. En effet, « le notaire est tenu de procéder à toutes investigations nécessaires à la bonne exécution de son obligation légale d’information ». Par exemple, le notaire est fautif lorsqu’il suffisait de se reporter au titre de propriété de la société venderesse pour s’apercevoir que ses déclarations étaient fausses et que la propriété avait abrité une activité ICPE31.

Au regard de ce contentieux et surtout des montants en jeu expliqués par l’absence d’une exigence de proportionnalité, il est évident que « l’application par la jurisprudence de l’obligation de délivrance conforme génère un nouvel enjeu rédactionnel pour les actes de vente »32. La sécurisation des clauses concernant la pollution des sols, éclairées par ces jurisprudences relatives à l’obligation de délivrance, devra être l’objet de l’attention des vendeurs et des notaires. Le particulier souhaitant acquérir un terrain sur lequel une ICPE a été exploitée « aura ainsi tout intérêt à veiller à ce que son vendeur s’engage sur l’état environnemental du terrain »33.