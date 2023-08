L’action en divorce s’éteint par le décès de l’un des époux

Dissolution de la communauté et dissolution du mariage. On peut considérer qu’il existe des causes de dissolution de la communauté qui entraînent la dissolution du mariage et des causes n’entraînant pas cette dissolution (A). Le décès d’un époux en cours d’instance de divorce est une cause de dissolution de la communauté entraînant la dissolution du mariage et nécessite donc l’ouverture de la succession de l’époux prédécédé (B).

A – Les causes de dissolution de la communauté

L’article 1441 du Code civil. En vertu de l’article 1441 du Code civil, « la communauté se dissout :1° par la mort de l’un des époux ; 2° par l’absence déclarée ; 3° par le divorce ; 4° par la séparation de corps ; 5° par la séparation de biens ; 6° par le changement du régime matrimonial. ». Cet article 1441 résulte de la codification napoléonienne. On rappellera que la mort civile a été supprimée par la loi du 28 décembre 19772. En effet, il est acquis que tant que la communauté n’est pas dissoute par l’une des causes prévues à l’article 1441 du Code civil, les droits des époux sur les biens communs ne peuvent pas être individualisés3. Il s’agit d’une règle fondamentale du droit des régimes matrimoniaux, comme l’illustre un arrêt de la haute juridiction qui reprochait aux juges du fond d’avoir procédé à une liquidation anticipée partielle de la communauté alors même que celle-ci n’est pas dissoute. En réalité, aucune procédure de divorce n’était engagée par les protagonistes4.

Le cas de l’annulation du mariage. Comme le souligne l’éminent professeur Philippe Simler, « n’y figure pas, à juste titre, l’annulation, qui n’est pas une cause de dissolution, en ce qu’elle anéantit en principe rétroactivement tant le mariage que le régime matrimonial »5. Pourtant, un mariage contracté en l’absence d’intention matrimoniale est nul si l’on retient que le mariage n’a été contracté qu’à des fins successorales. En effet, même si l’article 146 du Code civil dispose de manière lapidaire qu’« il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement », certains diront, fort justement, que « bien que l’article 146 ne vise expressément que le défaut de consentement, la jurisprudence admet que le texte s’applique également au défaut d’intention matrimoniale »6. Aussi nécessaire qu’elle soit, la preuve de défaut d’intention matrimoniale renvoie à l’appréciation souveraine des juges du fond7. Dans sa ligne générale, l’interprétation s’appuie sur la recherche des buts poursuivis par les époux, qui va permettre de révéler un mariage simulé8. Cette analyse est consacrée sans ambages par la Cour de cassation : « Attendu que M. X fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 7 juin 1996) de l’avoir débouté de sa demande en nullité du mariage par lui contracté, le 14 décembre 1991, avec Mme K sans avoir recherché si celle-ci n’avait pas, nonobstant la vie commune, accepté le mariage dans le seul but d’obtenir un titre de séjour en France, de sorte que la cour d’appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l’article 146 du Code civil ; Mais attendu que le pourvoi se heurte aux constatations de la cour d’appel qui, de l’ensemble des éléments de preuve soumis à son appréciation, a souverainement retenu qu’il n’était pas établi que le mariage avait été contracté dans un but totalement étranger à son institution ; que le moyen ne peut être accueilli ; Par ces motifs ; Rejette le pourvoi »9.

Les causes de dissolution de la communauté entraînant la dissolution du mariage10. Il n’y a point de doute que le décès d’un époux est à la fois une cause de dissolution de la communauté et de la dissolution du mariage. Il est certain que cette situation entraîne également l’ouverture de la succession de l’époux prédécédé11. L’absence déclarée ainsi que le divorce sont à la fois une cause de dissolution de la communauté et de la dissolution du mariage.

Les causes de dissolution de la communauté n’entraînant pas la dissolution du mariage12. La séparation de corps entraînant la séparation judiciaire de biens n’implique pas la dissolution du mariage de même que le changement de régime matrimonial. En effet, la liberté matrimoniale est un principe fondamental qui relève de l’idéologie du droit des régimes matrimoniaux consacré depuis fort longtemps par la loi, et ensuite par la jurisprudence. Selon Janine Revel, « le régime matrimonial a été soumis au principe de l’immutabilité absolue jusqu’à ce que la loi de 1965 assouplisse ce principe en introduisant la mutabilité sous contrôle judiciaire ; depuis la loi du 23 juin 2006, le régime matrimonial peut être conventionnellement modifié et ce n’est qu’à titre exceptionnel que la convention des époux est soumise au contrôle du juge »13.