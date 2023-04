La réforme des retraites promulguée, le RIP écarté, les institutions malmenées !

Rarement depuis 1958 le Conseil constitutionnel aura été autant exposé, mis sous les feux de la rampe. Il l’a été par des politiques lui demandant d’amplifier leur mécontentement, voire pour les députés de la Nouvelle union populaire, écologique et sociale (Nupes) de ne pas tenir compte de la dégradation du débat parlementaire lorsqu’ils la provoquent mais, en revanche, de tenir compte des contraintes du débat lorsqu’elles sont mises en avant par le gouvernement. Le Conseil constitutionnel et ses membres ont été désignés à la vindicte populaire par les opposants au projet. Le juge constitutionnel a été sommé de reprendre un scénario présenté comme inéluctable, de manière parfois bien imprudente. Dès lors, la critique de la décision se mue aisément en une critique de l’institution.

Rarement une décision aura été aussi attendue : alors que neuf voix seulement ont manqué au vote d’une motion de censure, le sort du gouvernement a ensuite été lié, dans le débat public, à la décision du Conseil constitutionnel.

L’institution a certes déjà traversé des crises. Le contrôle « a priori », dans le mois suivant la fin d’une délibération parlementaire houleuse et dans un contexte de contestation violente d’une réforme clivante, se prête à une telle exposition médiatique. Elle est le prétexte à des explications qu’on qualifiera par délicatesse d’« a-juridiques », pour lesquelles une décision s’expliquerait davantage par les mauvaises relations personnelles supposées entre le chef de l’État et le président du Conseil constitutionnel ou par la composition « politique » du Conseil, ou encore des commentaires qui vont chercher dans les prises de position antérieures des membres l’origine de la position qu’ils prennent comme juges de la loi.

Les deux décisions rendues le 14 avril 2023, l’une sur la loi de financement rectificative qui porte l’âge légal de départ en retraite à 64 ans, l’autre sur la première proposition de loi (PPL) demandant un référendum d’initiative partagée (RIP) sur un âge légal ne pouvant être supérieur à 62 ans, ne peuvent pas être séparées de ce contexte. Elles renvoient à la crise politique profonde que traverse le pays, mais aussi à la faiblesse des moyens dont disposent les institutions pour la surmonter. Raison supplémentaire pour le Conseil de ne pas s’écarter des sentiers balisés par sa jurisprudence. Plus le sujet est ainsi conflictuel, plus strictement juridique doit être le fondement de sa décision.

Le Conseil constitutionnel n’a d’ailleurs pas eu véritablement à juger d’une réforme âprement contestée par les oppositions parlementaires. L’essentiel de cette réforme, c’est-à-dire le report de l’âge légal de la retraite de 62 à 64 ans, n’a donné lieu qu’à un seul développement quant à la conformité à la Constitution de l’objectif d’« assurer l’équilibre financier du système de retraite par répartition et, ainsi, en garantir la pérennité ». La décision ne retient même pas le caractère fondamental de « l’exigence de valeur constitutionnelle qui s’attache à l’équilibre financier de la sécurité sociale »1 et se borne à relever simplement que le législateur a « notamment tenu compte de l’allongement de l’espérance de vie ».

Le débat constitutionnel a porté, dans ces deux décisions, presque uniquement sur des questions de procédure. Ce constat vaut également pour la contestation de cette réforme, nourrie par les critiques adressées au débat parlementaire, qui atteint son paroxysme avec l’engagement de responsabilité du gouvernement, provoquant un regain de mécontentement populaire. On pourrait y voir un aspect positif pour la démocratie parlementaire : nos concitoyens croient à la valeur du débat législatif. Mais on peut également plus justement y déceler une marque de la profonde crise de confiance dont souffrent nos institutions. Toujours est-il que l’usage des moyens constitutionnels dont dispose le gouvernement pour faire aboutir le processus législatif ne va plus de soi. Ces moyens procéduraux sont frappés d’illégitimité aux yeux d’une partie de l’opinion publique qui les découvre souvent, d’ailleurs, à l’occasion du débat. La contestation s’appuie ainsi sur la procédure législative plutôt que sur la Constitution. Mais cet ordre s’inverse s’agissant des deux demandes de RIP, qui visent en l’espèce une réforme votée par le Parlement mais non encore promulguée au moment où la demande est enclenchée, le 20 mars. Symptomatiquement, le nouvel instrument concédé en 2008 à la démocratie directe, quoique fort mal balisé, a le vent en poupe « contre » le Parlement.

De la même manière, les recours présentés par les députés du Rassemblement national (RN), de la Nupes ou de l’opposition sénatoriale amalgament les arguments, qui critiquent soit l’opportunité de l’usage de telle ou telle procédure, soit sa régularité au regard de la Constitution.

Toutes ces questions, y compris celle des places respectives du chef de l’État et du Premier ministre dans le processus législatif resteront ouvertes après les décisions du 14 avril 2023 : ce n’est pas au Conseil constitutionnel qu’il revient de les trancher. Les deux décisions doivent, en revanche, être commentées pour leur pertinence juridique, comme pour leur effet conjoncturel, qu’on espère apaisant.

I – Une stricte hiérarchie des normes : un scénario clair

À l’exception de celui de la Première ministre (pour lequel le Conseil constitutionnel paraît heureusement abandonner l’exigence de motivation que son précédent président avait fait valoir au président de la République2), les recours témoignent de cette confusion entre positions politiques et arguments juridiques.

L’argument principal tient à l’impossibilité d’emprunter un véhicule législatif spécifique, celui de la loi de financement de la sécurité sociale rectificative (LFSSR), pour une réforme des retraites. Cet argument connaît des ramifications juridiques tenant à l’impossibilité de justifier d’une loi rectificative compte tenu de l’impact financier, estimé trop ténu pour l’exercice 20233, du recours à cette procédure « dans le seul but de permettre au gouvernement de bénéficier des conditions d’examen accéléré prévues à l’article 47-1 de la Constitution » (cons. 5), cumulé avec l’usage de moyens contraignants de la part de l’exécutif, à l’insincérité des débats qui en résulte, aggravé par l’insincérité alléguée des informations et des hypothèses économiques fournies au soutien de la réforme. Les recours comportaient naturellement des variantes : celui des députés RN mettait également en cause le vote en deux parties, qui a justifié l’annulation de la loi de finances pour 1980, celui des députés de l’intergroupe Nupes insistait sur l’insincérité, celui des sénateurs sur les modalités de mise en œuvre des procédures d’irrecevabilité des amendements au Sénat, etc.

Mais, pour mettre en évidence un « dévoiement » de la procédure, encore faudrait-il démontrer une erreur d’aiguillage, non une simple utilisation « inhabituelle » d’une voie possible.

La décision du 14 avril 2023 (Cons. const., DC, 14 avr. 2023, n° 2023-849) réfute donc le détournement ou l’insincérité de la procédure : le gouvernement n’a pas à justifier du recours à un projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative ou à motiver son choix, mais seulement à justifier du respect du cadre assigné à ces textes. Le motif de ce choix n’est pas douteux : mettre fin à l’obstruction du fait des couperets temporels que représentent les délais inscrits dans l’article 47-1 de la Constitution, faire en sorte que, par dérogation à la procédure de droit commun, le débat s’engage sur le texte du gouvernement et non sur celui issu des travaux de la commission, permettre l’usage de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, expressément prévu sans réserve pour les lois de financement, donc sans compromettre son usage ultérieur au cours de la session pour une loi non financière.

On sait, depuis une décision du 11 août 19604, que la Constitution et la loi organique prise pour son application s’imposent au législateur en matière financière : la définition du domaine des lois de finances et de financement ne saurait découler d’autres textes. « Le constituant a habilité la loi organique à fixer des modalités procédurales d’examen et de vote des lois de finances qui peuvent, le cas échéant, apporter des tempéraments aux règles de droit commun de la procédure législative, dès lors qu’il n’est pas porté atteinte à leur substance »5. C’est cet ensemble qui, seul, détermine la procédure applicable aux lois financières, y compris rectificatives. Les recours parlementaires reviennent à exiger « d’autres conditions que celles résultant de ces dispositions, et notamment à des conditions qui tiendraient à l’urgence, à des circonstances exceptionnelles ou à un déséquilibre majeur des comptes sociaux » (cons. 8), donc à ajouter des exigences qui ne découlent pas des textes, notamment des articles LO 111-3-10, LO 111-3-11 et LO 111-3-12 du Code de la sécurité sociale (CSS). Or, ce cadre constitutionnel et organique assigne un domaine obligatoire et ouvre un domaine facultatif aux lois de financement rectificatives. L’intention, supposée « cachée », du gouvernement ou la non-conformité avec une finalité supposée requise des lois rectificatives ne peuvent fonder une censure. Celle-ci ne peut que résulter des textes.

Incontestablement, les LFSSR entrent dans le champ de l’article 47-1 (CSS, art. LO 111-3) : contrairement aux lois de règlement des comptes6, elles procèdent de la « continuité de la vie nationale », justifiant des délais contraints d’adoption et une seule lecture avant réunion de la commission mixte paritaire (CMP).

Le Conseil n’a dès lors aucune difficulté pour éliminer les nombreux arguments tirés d’une insincérité de la procédure. Au demeurant, les conditions du débat, qui témoignent d’une volonté d’obstruction, justifient, s’il en était besoin, le recours « cumulé » aux instruments de procédure : vote bloqué, clôture du débat, irrecevabilité de sous-amendements non antérieurement soumis à la commission, etc. La décision détaille précisément ces procédures et juge que leur utilisation est conforme à la Constitution. Sur ce point, elle n’innove guère : les batailles d’obstruction ne peuvent être gagnées par l’opposition, même lorsqu’une commission parlementaire ne parvient pas à achever ses travaux7 ou, ce qui n’est pas le cas ici, lorsque des amendements sont éliminés sans justification appropriée, compte tenu des conditions du débat8. On notera que la saisine des députés du RN reprochait à la Nupes d’avoir fait un usage manifestement excessif du droit d’amendement9 s’arrogeant un droit de « veto » sur la discussion à l’assemblée, laquelle n’est pas parvenue à l’examen en première lecture de l’article 7 du projet, qui portait sur le report de l’âge légal de la retraite. Mais donner raison à cet argument serait permettre à l’opposition d’obtenir, par son seul comportement, la censure d’un texte.

Le cumul de l’usage régulier de procédures réglementées ne peut créer une irrégularité. Le Conseil conclut donc que « si l’utilisation combinée des procédures mises en œuvre a revêtu un caractère inhabituel, en réponse aux conditions des débats, elle n’a pas eu pour effet de rendre la procédure législative contraire à la Constitution » (cons. 70).