saccageparis, une expérience démocratique inédite ?

Alors que le mouvement #saccageparis fête ce mardi ses deux ans d’existence, Marie-Caroline Arreto, professeur extraordinaire en droit public à l’ICP, analyse ce mouvement comme une entreprise de démocratie participative inédite. Son originalité ? Être d’initiative citoyenne et se fixer comme objectif de défendre l’intérêt général face à un pouvoir politique minoritaire. Explications.

La crise de la démocratie représentative appelle le développement de nouvelles formes de mobilisation dans l’espace politique. Pour y remédier, les théories de la démocratie participative et délibérative suggèrent la mise en place de formes de consultation des citoyens par le pouvoir politique. Convention citoyenne, budgets participatifs, consultations en tout genre sont les formes que chaque lecteur aura déjà croisées. Si l’idée d’un renouvellement de la démocratie, tout du moins de formes nouvelles de dialogue entre gouvernants et gouvernés, est au cœur de la réflexion en théorie politique, les formes préconisées par cette dernière supposent une mise en place par les gouvernants eux-mêmes – ou « top down ».

Une mobilisation « bottum up »

Or, il existe des initiatives spontanées au sein de la société civile qui méritent l’attention en raison de leur originalité. C’est le cas du mot-dièse #saccageparis, lancé en mars 2021 par un utilisateur de Twitter @PanamePropre sur ce même réseau. Dans cette mobilisation « bottum up », l’expérimentation s’émancipe de la théorie. Quelques membres très actifs de Twitter partageant les mêmes inquiétudes au sujet de la capitale française, ont réussi à s’unir pour donner naissance à un mouvement citoyen. En s’organisant et en se structurant, ce mouvement se pérennise puisqu’il fête ses deux ans d’existence – le premier tweet de @PanamePropre datant du 21 mars 2021 – et que la mobilisation ne semble pas faiblir.

Une véritable entreprise de démocratie participative

Plus de trois millions de tweets [1], un site internet proposant différents formats pour parler des conséquences des politiques menées par la municipalité [2] et une page Wikipédia plus tard [3], cette expérience démocratique inédite reste un phénomène difficile à saisir. Tantôt perçu comme une opération d’astroturfing pilotée par l’opposition politique [4], tantôt comme une manière conservatrice voire ringarde de voir la ville tout en cédant au « Hidalgo-bashing » [5], le mouvement #saccageparis s’est organisé progressivement autour d’un même combat : surveiller les décisions prises par la municipalité et tenter tant bien que mal de faire entendre sa voix, son avis sur les décisions prises par la Mairie. De notre point de vue, ce mouvement apparaît comme une véritable entreprise de démocratie participative : des citoyens se découvrent partageant un intérêt commun pour « rendre aux Parisiens le Paris qu’ils aiment » [6]. Ils décident alors de se réunir pour faire front, évaluant les conséquences potentielles des annonces de la municipalité.

Un pouvoir contre-minoritaire

Classiquement, la théorie démocratique repose sur le pouvoir de la majorité. Tocqueville nous avait mis en garde contre la tyrannie de cette majorité [7]. De ce constat, s’est progressivement imposée l’idée de développer des pouvoirs contre-majoritaires en garantissant la protection des droits contre la règle majoritaire [8], notamment par le biais de la justice constitutionnelle [9]. Pourtant, la pratique du régime de démocratie représentative semble révéler un changement de sens de ce régime : si la décision politique est censée être adoptée par la majorité, force est de constater que le régime démocratique tend à devenir une aristocratie, du fait du processus de désignation des représentants [10]. Cela explique dès lors que l’adoption des décisions politiques risque d’être réalisée par une minorité, ce phénomène étant bien plus renforcé lorsque ces décisions sont contestées et que le mode de scrutin favorise l’élection d’un gouvernement minoritaire sur le plan numérique [11]. Les mobilisations d’initiative citoyenne, à l’image de #saccageparis, tendraient alors à assumer un « pouvoir contre-minoritaire » s’opposant aux décisions de la municipalité parisienne. Si cette qualification pourrait être contestée parce que #saccageparis ne possède pas de véritable pouvoir décisionnel [12], soutenons au moins que la mobilisation se fait le défenseur de l’intérêt général, puisqu’il agit au nom de la sécurité [13], de la salubrité [14] et de la tranquillité publique [15], et même de la préservation d’une certaine esthétique de la capitale française [16] en exigeant le respect de la réglementation relative au patrimoine.

Une mobilisation payante

Si le mouvement a tenté de se structurer et de se donner une visibilité grâce à différents outils offerts par les nouvelles technologies, les effets d’une telle mobilisation citoyenne peuvent paraître difficiles à identifier. Force est toutefois de constater que leur mobilisation arrive parfois à payer [17]. L’exemple le plus révélateur est celui de la mobilisation de certains membres pour « Sauver la Place de la Concorde » dont l’état inquiète : la pétition initiée par @Baptiste75004, en mai 2022, a recueilli 33 660 voix [18]. Quatre mois plus tard, la Mairie annonce le début d’une rénovation partielle de la célèbre « place de pouvoir où les têtes sont tombées » [19]. Le lien entre les deux événements est explicitement fait par les journalistes [20]. Certes, les quelques manifestations qui ont été organisées dans la vie réelle, ont brassé seulement quelques centaines de manifestants [21]. Plutôt que d’y voir une faible mobilisation, nous proposons au contraire d’aller jusqu’au bout de la logique de la mobilisation citoyenne qui se renouvelle en utilisant de nouveaux moyens, qui s’émancipent des méthodes traditionnelles d’expression du mécontentement, à l’image de la manifestation. D’ailleurs, tous les commentateurs de la vie politique sont frappés par le manque total de réaction politique face à la mobilisation dans la rue contre la réforme des retraites.

Le dévoiement de la fausse légitimation

L’exemple de #saccageparis est peut-être aussi une réponse citoyenne aux limites de la démocratie participative lorsqu’elle est, plus classiquement, à l’initiative des gouvernants. La convention citoyenne sur le climat a ainsi posé de nombreuses interrogations sur la capacité pour la démocratie participative de proposer un modèle corrigé au régime de démocratie représentative devenu malade [22]. Au titre de la rénovation de diverses places parisiennes, l’équipe municipale a ainsi ouvert une consultation de cinq mois afin que les Parisiens puissent soumettre leurs propositions de travaux du parvis de Notre-Dame. La municipalité a permis aux Parisiens de soumettre leurs propositions de travaux afin que chacun puisse voter pour celle de son choix. Saisissant l’opportunité, un des membres du mouvement #saccageparis a soumis une proposition prévoyant le maintien du parvis en l’état. Cette proposition a remporté 265 votes, soit 94 % des voix exprimées. La municipalité se retrouve ici dans une impasse : comment réaliser les travaux prévus par le provisionnement du budget de 50 millions d’euros, sans se dédire vis-à-vis de la consultation qu’elle a elle-même mis en place ? La Mairie a finalement décidé de poursuivre son projet de réaménagement des abords de Notre-Dame. Apparaissent ainsi les difficultés inhérentes aux procédures de démocratie participative, lorsqu’elles sont mises en place à l’initiative du pouvoir politique, dans le but de légitimer sa propre décision [23].

Si les outils tant de la science politique, que de la science juridique, peinent à appréhender l’impact réel de la mobilisation #saccageparis, il convient néanmoins de s’intéresser en détail à cette initiative citoyenne pour envisager les formes de réinvestissement dans la vie politique. À l’aune de cette expérience démocratique inédite, il serait intéressant de réévaluer les théories de la démocratie participative et délibérative pour parfaire l’analyse des remèdes à la crise démocratique que nous traversons.

