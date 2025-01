Dans le prétoire : on vous invite à l’audience solennelle de rentrée ?

Chaque début d’année, les juridictions tiennent ce que l’on appelle des « audiences solennelles de rentrée ». Mais de quoi s’agit-il exactement ? La magistrate Valérie-Odile Dervieux nous raconte à sa manière celle de la cour d’appel de Paris, le 13 janvier dernier.

Audience solennelle de rentrée ?

Article R111-2 du Code de l’organisation judiciaire

« Une audience solennelle est tenue chaque année pendant la première quinzaine du mois de janvier.

Au cours de l’audience solennelle, il est fait un exposé de l’activité de la juridiction durant l’année écoulée.

Dans les cours d’appel, cet exposé peut être précédé d’un discours portant sur un sujet d’actualité ou sur un sujet d’intérêt juridique ou judiciaire ».

L’audience solennelle de rentrée est une tradition, un rendez-vous, un pensum et parfois une surprise.

Y assister comme magistrat ou comme spectateur change la perspective.

Cette année, je « spectatise ».

« Du noir, du rouge, du blanc, herminé parfois jusqu’au col »

Ils sont là, présents, en leurs « grades et qualité» selon l’expression consacrée.

Les magistrats du siège, en face, en hauteur, sur l’estrade, derrière le Premier président, les Premiers présidents de chambre à ses côtés.

Un tableau, une scène, un David.

Côté cour, côté jardin.

Les journalistes au balcon.

Les magistrats du parquet, d’un côté.

Les greffiers et directeurs de service de greffe judiciaire, de l’autre

Architecture de couleurs et de hiérarchies parfaitement ordonnancée.

Magistrats : du noir, du rouge, du blanc, herminés parfois jusqu’au col (on les plaint, il fait chaud), ceinturés de bleu ou de noir ou de rien, la toque a quitté depuis bien longtemps leur chef qu’elle ne couvre plus pour servir de réceptacle aux gants blancs, aux clés et au téléphone rendu nécessairement muet.

Une toque devenu réceptacle, sac ou boite à malices ?

Comme à la parade ?

Femmes, hommes, Petits, grands, engoncés dans une robe qui dit la tradition, le grade, l’âge, l’expérience(s), les responsabilités : pouvoirs et devoirs de Juger

Certains arborent des rubans, rouge ou bleu,

D’autres ont pendu des médailles, nombreuses, parfois tellement qu’elles donnent l’impression breloquante que le porteur va tomber en avant, plier sous le poids.

Mais non, il tient, il se tient droit, crânement et s’il est – légèrement courbé – ce ne peut être que par l’âge.

Devant le parterre de personnalités : bâtonniers, représentants multiples et éminents, élus, ministres, magistrats des cours du monde, d’Europe, France entière.

Les invités et les magistrats installés,

Les hautes personnalités assises,

Le ministre devant, parfois seul, au milieu, sur sa chaise, son fauteuil, sous les regards.

L’audience peut enfin commencer.

C’est une valse aux temporalités immuables.

« Du tout, il sera dressé procès-verbal »

La sonnette, l’annonce : « Monsieur le Premier président, Madame la Procureure générale »

On se lève

On se rassoit lorsque « l’audience est ouverte ».

Le chef du siège parle, lit, s’émeut.

Le chef du parquet parle, requiert, explique et demande.

Le Premier président prend acte, demande s’il y a d’autres réquisitions (il n’y en a jamais d’autres) et conclut enfin que « du tout il sera dressé procès-verbal ».

Les audiences de rentrée peuvent, de l’extérieur, paraître compassées, voire ridicules.

Mais, dans la touffeur de ces moments convenus et convenables, fusent opportunités et signes que les connaisseurs « savent ».

Il y a d’abord l’installation dans la salle,

On se salue, on se connait, on se reconnait, on échange brièvement des « comment ça va » et puis on évalue la place qui signe rang et pouvoir.

On relève le salut du Premier président aux hautes personnalités, autorités dans l’ordre nécessairement protocolaire et les remerciements aux ministres et aux hauts collègues présents pour « l’honneur qui nous est fait de leur présence »,

Le « qui est là » signe l’importance du lieu, du moment, voire du réseau.

Et puis il y a bien sûr les messages portés par les discours

Sagement rangés dans l’ordre attendu « bilan/perspectives », ils fusent, avec plus ou moins de vigueur, de chiffres et de lettres.

Les adresses sont autant de bouteilles que l’on espère pas trop à la mer.

Budget, effectifs, statistiques, organisations, réformes, suppliques, propositions, avertissement.

Tenir, avancer.

Le président parle assis.

Le procureur requiert debout.

Toujours.

« Ai-je été bon ? »

Tout se dit et tout est dit enfin presque, enfin pas n’importe comment et puis pas trop longtemps.

Au-delà d’une heure, c’est connu, l’auditoire se lasse ou s’est déjà lassé.

Certains bâillent, d’autres ont « lâché l’affaire » en mode « je ne dors pas, je veille ».

Et puis il y a les attentifs, les commentateurs, les critiques, les étonnés, les blasés, les hyper vigilants…

Et puis il y a les journalistes qui sortiront leurs papiers « asap »

Scoop ? bilan ? messages « main Stream »?

Pour l’instant, l’audience est levée et les langues se délient au « pot de rentrée ».

Ai-je été bon ?

A-t-il été meilleur ?

Je vais en profiter pour échanger avec elle, avec lui…OKAZOU

Certains vous saluent, d’autres vous ignorent… pourtant…

À quoi cela peut-il servir ?

À tout, à rien,

La justice se dit, se rend, se commente et se vit dans ces moments aussi.

On lira les bons papiers dans la revue de presse de demain

Rythmes éternels, demandes récurrentes

Mais, parfois des personnalités, des inédits et des fulgurances marquent.

C’étaient le cas cette année mais… je n’en dirai pas plus.

Hommage aux audiences solennelles, aux « petites mains » qui les organisent, aux hauts magistrats qui en prononcent les discours, aux collègues et aux invités qui y assistent et, bien sûr, à ceux qui finissent par les commenter.

Note de l’auteur : cet article est dédié à Leila Belhaddad Zidani qui nous a quitté le 22 janvier dernier. Née à Tazmalt (Algérie), avocate, vice-procureure de la République, magistrate honoraire juridictionnelle à Marseille, Versailles puis Nanterre, son humanité, son humour et son implication incarnent cette magistrature discrète et travailleuse « du terrain ».