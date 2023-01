Travail dominical l’après-midi dans un supermarché : conditions et limites

Les magasins d’alimentation ne peuvent pas ouvrir le dimanche après-midi sans caissier, si le « mode autonome » n’est pas totalement respecté du fait de la participation de vigiles, même extérieurs à l’entreprise, qui aident les clients au moment de leurs passages en caisses.

Cass. soc., 26 oct. 2022, no 21-19075

Le pouvoir de saisir le juge des référés pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser l’emploi illicite de salariés en infraction des articles L. 3132-3 et L. 3132-13 du Code du travail, que l’inspecteur du travail tient de l’article L. 3132-31 du même code, peut s’exercer dans tous les cas où des salariés sont employés de façon illicite un dimanche, peu important qu’il s’agisse de salariés de l’établissement ou d’entreprises de prestation de services. Fait l’exacte application de la loi la cour d’appel qui, ayant retenu que, du fait de la participation des agents de sécurité aux activités du magasin, les modalités de fonctionnement et de paiement n’étaient pas automatisées, a décidé que des salariés étaient employés en violation des règles sur le repos dominical.

Un litige est né d’une expérimentation lancée par un groupe de distribution de produits alimentaires en libre-service, qui, le dimanche, avait cherché à mettre en place un système de vente et achat, en principe totalement automatisé1, qui n’a en fait pu fonctionner qu’avec l’aide de salariés : vigiles salariés d’un prestataire, normalement chargés uniquement de la surveillance du magasin, mais qui ont pris une part active aux opérations de vente et encaissements des produits achetés. Cela s’est finalement terminé par un rappel des règles de droit applicables en matière de repos dominical2 et à ses nombreuses exceptions. En effet, sont exclues des règles relatives aux fermetures dominicales d’entreprises les activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées. D’où cette tentative d’un magasin d’ouvrir le dimanche, de manière en principe totalement automatisée, bien que les consommateurs n’y soient pas tous totalement prêts. Les juges ont confirmé que, pour leur ouverture le dimanche après 13 heures, les points de vente, malgré le principe de la fermeture dominicale3 – au moins l’après-midi –, ont une possibilité d’ouverture en « mode automatique »4, si le commerce est sans salarié, comprenant les salariés extérieurs à l’entreprise, comme le précise la décision rendue, et si aucun arrêté préfectoral ne l’interdit. Cependant, cela n’est pas permis lorsque, comme dans la présente espèce, le fonctionnement sans caissier le dimanche à partir de 13 heures n’est, de fait, pas véritablement automatisé et autonome.

Or, le groupe, pour pouvoir contourner l’interdiction de l’ouverture dominicale après 13 heures et permettre aux clients de faire leurs courses, avait, les dimanches après-midi après 13 heures, mis à la place des hôtesses de caisses des agents de sécurité ; métier dont la convention collective autorise le travail la nuit et le dimanche5. L’inspection du travail, constatant que les vigiles aidaient les clients en difficulté devant les caisses automatiques, a estimé que, du fait de la participation des agents de sécurité aux activités du magasin, les modalités de fonctionnement et de paiement n’étaient pas automatisées et que, ainsi, des salariés étaient employés en violation des règles sur le repos dominical. En conséquence, le juge des référés a été saisi pour qu’il soit mis fin à cette pratique. Ceci permet de rappeler que, si le repos dominical reste le principe, il est phagocyté par de très nombreuses exceptions et dérogations cependant enserrées dans des règles spécialement pour le commerce alimentaire (I) et que le non-respect de cette règle est sanctionné (II).

Malgré des assouplissements dus à des dérogations6 très nombreuses et des fermetures d’entreprises, le repos dominical reste le principe7 et un élément essentiel de la société française8, régulièrement réaffirmé9, mais les dérogations voient leur domaine s’étendre si largement10 que le principe est grandement vidé de sa substance. La loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite aussi loi Macron, de 2015, a un impact profond sur le travail le dimanche. Même si ce n’est pas expressément indiqué dans son texte, qui prétend dire le contraire, au moins implicitement, la dernière loi réformant les règles applicables au repos hebdomadaire dominical autorise de fait le travail le dimanche en étendant très largement les possibilités de recourir au travail le dimanche, tant les exceptions au repos dominical sont nombreuses et faciles à mettre en œuvre11.

I – Exceptions et dérogations au repos dominical La règle du repos dominical a réussi à franchir le cap des réformes12 mais au prix de nombreuses exceptions et dérogations, dont le domaine d’application est particulièrement large, liées à la nature de l’activité13 ou à la situation de certains salariés14. De fait, elles concernent très largement les établissements de vente au détail et les grandes surfaces, notamment alimentaires, qui peuvent mettre en place le travail le dimanche, sans autorisation préalable, dans les zones suivantes : zones touristiques internationales15 ;

zones touristiques16 ;

zones commerciales17 ;

zones frontalières18;

zones de gares ferroviaires définies par arrêté19. Pour les commerces de détail alimentaire20, il existe des dispositions spécifiques. A – Spécificité dans les commerces de détail alimentaires Les commerces alimentaires sont autorisés à ouvrir le dimanche jusqu’à 13 heures21. Une dérogation administrative ne devient nécessaire pour les commerces de détail, spécialisés ou non, alimentaires ou à prédominance alimentaire, que pour leur permettre d’occuper des salariés le dimanche après 13 heures. Cette dérogation est assortie d’un droit à repos compensateur pris par roulement et un autre après-midi dans la même semaine22. Seuls les établissements dont la vente au détail de denrées alimentaires constitue l’activité principale peuvent bénéficier du dispositif23. En cas de contestation, la réalité de l’activité principale doit être appréciée strictement, au cas par cas, sur la base de différents critères, parmi lesquels le chiffre d’affaires réalisé dans les divers rayons, les surfaces occupées et l’effectif employé dans ces rayons24. Une personne exerçant son activité « dans un commerce similaire à proximité » est fondée à saisir le juge des référés pour faire cesser l’ouverture illicite25. La loi attribue aux salariés privés du repos dominical travaillant dans un commerce dont la surface de vente est supérieure à 400 m2 « une rémunération majorée d’au moins 30 % par rapport à la rémunération normalement due pour une durée équivalente »26. B – Mise en œuvre des règles relatives au repos hebdomadaire dominical et fermeture des établissements Le respect des règles relatives au repos hebdomadaire et du repos dominical passe par la possibilité, sous conditions , de fermer des établissements. Il est permis au préfet d’ordonner, sous conditions, la fermeture d’établissements27. Le champ de cette disposition est limité aux commerces et aux services recevant de la clientèle, en sont exclues les activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées, ce qui était au cœur du débat dans la présente espèce. L’accord collectif conclu entre syndicats d’employeurs et de salariés est nécessaire mais ne crée pas, à lui seul, d’obligations aux employeurs, y compris ceux qui sont syndiqués. Néanmoins, il est une condition essentielle de la fermeture au public des établissements d’une profession et d’une zone géographique déterminée28. Il suffit que les syndicats signataires ou adhérents soient les plus représentatifs de la profession29. Si l’arrêté préfectoral de fermeture hebdomadaire doit être précédé d’un accord entre des organisations syndicales intéressées du département, qui correspond à la volonté d’une majorité indiscutable de tous ceux qui exercent la profession à titre principal ou accessoire et dont l’établissement ou partie de celui-ci est susceptible d’être fermé30, cela n’impose pas que les organisations signataires de l’accord soient elles-mêmes représentatives de cette majorité31. La jurisprudence exige que, pour la régularité de l’accord (et partant de l’arrêté), tous les syndicats patronaux et ouvriers aient été invités à participer à la délibération32. Elle se contente de l’accord de syndicats représentant la majorité des intéressés. Deux critères ont été mis en avant afin de préciser la notion de « profession » : le mode d’exploitation et la nature du produit33. Lorsqu’il a été constaté que la vente d’alimentation constituait l’activité principale du magasin, il a pu être décidé que cela entrait dans le champ d’application de cette réglementation préfectorale. L’arrêté ne saurait donc se contenter de lister les produits vendus sans définir la profession concernée par l’interdiction. Le critère déterminant est celui du mode d’exploitation34. Une seconde conception de la profession s’attache à la nature du produit vendu35. Rien n’interdit aux partenaires sociaux de fixer à l’accord un cadre réduit : le département, l’arrondissement, le canton, une commune, voire des quartiers d’une commune36. Rien n’interdit que, à l’intérieur d’un même accord, le jour de fermeture varie selon les secteurs de la zone géographique visée. Mais cette technique ne doit pas aboutir à créer des inégalités entre les établissements37. L’objet des accords collectifs est la fixation d’un jour de fermeture ainsi que les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés. Par voie de conséquence, ledit accord ne peut prévoir ni des dérogations à la fermeture, ni que celle-ci puisse perdurer au-delà de la durée du repos hebdomadaire. Un arrêté, qui ordonne une fermeture fondée sur un accord syndical qui n’a pas modifié le jour de repos mais qui a simplement accolé à celui-ci une journée supplémentaire38, est illégal. Le préfet peut, à la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements pendant toute la durée du repos hebdomadaire. Si un tel arrêté a été pris, interdisant l’ouverture le dimanche, une demande de dérogation au repos dominical39 ne peut recevoir une suite favorable40. Le Conseil d’État, relayé par l’Administration, admet que l’arrêté prévoie des exceptions à la règle de fermeture qu’il édicte, dès lors que celles-ci sont applicables à toutes les entreprises qui en remplissent les conditions et qu’elles constituent à ce titre des modalités d’application de l’acte préfectoral41. En l’absence de telles dispositions, la suspension de l’interdiction d’ouvrir le dimanche ne peut être levée que si un avenant à l’accord professionnel initial est conclu et qu’il fait l’objet d’un arrêté modificatif42. C’est au seul préfet qu’il incombe de prendre un tel arrêté. En l’absence de dispositions législatives conférant à l’autorité municipale le droit d’intervenir pour assurer le respect du repos hebdomadaire, le maire ne saurait enjoindre à des commerçants de fermer un jour déterminé, fût-ce le dimanche, jour du repos dominical des salariés43. Le préfet doit vérifier que l’accord a été régulièrement conclu par des syndicats représentatifs de la profession et de la région, celui des syndicats n’exerçant qu’accessoirement la profession visée n’étant cependant pas impératif44. S’agissant des syndicats de salariés, la consultation des unions départementales est suffisante : elle englobe nécessairement celle des syndicats professionnels qui y adhèrent45. Si le préfet ne peut apporter de modification aux termes de l’accord46, il dispose d’un pouvoir d’appréciation et de contrôle dans la mesure où il peut (et non pas doit) prendre l’arrêté. Il lui appartient notamment, sous le contrôle du juge, de déterminer le champ d’application de l’arrêté47. L’importance respective du chiffre d’affaires réalisé par les entreprises favorables et celles hostiles à la fermeture est également sans incidence sur la légalité de l’arrêté48. Le préfet ne peut prescrire la fermeture de l’établissement pour une durée supérieure à 24 heures. Il est juge de l’opportunité de la mesure demandée du point de vue de l’intérêt public dont il est le garant. Il peut subordonner la fermeture à la mise en place d’un système de garde par roulement49. Il peut limiter la fermeture à une durée plus courte que celle du repos hebdomadaire50 ou répartir les établissements d’une profession et d’une région en plusieurs groupes, dont chacun ferme un jour différent51. Le préfet n’est pas autorisé à prévoir des dérogations aux fermetures qu’il prescrit52. Dans ce cas, l’arrêté est entaché d’illégalité dans sa totalité compte tenu du caractère indivisible de l’obligation de fermeture et de la dérogation qui y est apportée par le même texte53. L’arrêté a pour effet d’imposer la fermeture au public des établissements pendant toute la durée du repos, et ce, pour la profession et la zone géographique qu’il vise. Du fait de sa portée générale, il s’impose aux intéressés sans qu’il y ait lieu à une notification individuelle54. Compte tenu de l’objet tant économique que social de la fermeture, il n’a jamais été mis en doute que les syndicats d’employeurs puissent ester en justice contre les chefs d’entreprise récalcitrants, seules les organisations syndicales représentant la profession exercée par la société contrevenante pouvant le faire55. La fermeture imposée s’entend de la période s’écoulant entre 0 et 24 heures. Dès lors, contrevient à ces prescriptions une fermeture de magasins de deux demi-journées consécutives le dimanche après-midi et le lundi matin56. Si la validité de l’arrêté préfectoral est contestée par un entrepreneur au motif que le syndicat dont il est adhérent n’a pas été convoqué à la négociation de l’accord sur lequel est fondé l’arrêté, le juge du fond ne peut ignorer cette question préjudicielle, qu’il ne peut trancher lui-même57. L’absence de recours pour excès de pouvoir formé contre un arrêté dans le délai de deux mois n’interdit pas de contester la légalité de cet acte administratif par voie d’exception. Le juge judiciaire doit alors statuer jusqu’à décision du tribunal administratif58, il lui appartient de se prononcer sur le caractère sérieux de la contestation. Dans l’affirmative, il doit renvoyer au juge administratif l’appréciation de la légalité de l’arrêté59 ; ce dernier constitue un acte réglementaire et n’a donc pas à être motivé60. Le préfet ne peut viser en principe, dans un arrêté, qu’une seule profession61. Mais un même arrêté peut viser tout le commerce de détail de l’alimentation, considéré fonctionnellement comme une seule profession. Il y a lieu de distinguer les commerces distincts des commerces multiples. Une autre catégorie fait référence à des commerces offrant à la clientèle les produits les plus divers sans qu’aucun ne soit plus accessoire qu’un autre. Le critère de distinction est celui de la prépondérance d’une activité sur une autre et le chiffre d’affaires réalisé peut constituer un élément de référence. L’intérêt de cette distinction réside dans l’inopposabilité aux commerces multiples d’un arrêté de fermeture obligatoire pour telle ou telle profession. Les commerces multiples constituant une activité spécifique ne sauraient se voir opposer des arrêtés de fermeture spécifiques. Afin de pallier les conséquences négatives de distorsion de concurrence découlant de cette distinction, la jurisprudence tend à considérer que les commerces multiples ne forment plus un tout indivisible et les intègre au champ d’application de l’arrêté préfectoral si celui-ci est d’une formulation suffisamment générale62. La loi ne précisant pas que l’arrêté s’applique exclusivement aux établissements employant du personnel, l’obligation de fermeture s’impose aussi aux commerçants travaillant seuls ou avec le concours exclusif des membres de leur famille63. Cette solution est logique dans la mesure où, en plus d’un objectif social, est poursuivi un objectif économique de concurrence loyale. L’arrêté préfectoral s’applique donc à tous les établissements employant ou non des salariés, en semaine ou le dimanche64. Cette obligation de fermeture s’impose aux établissements autorisés à donner le repos hebdomadaire par roulement, tout au moins lorsque ces établissements sont autorisés de plein droit à le donner65. La fermeture de l’établissement par arrêté préfectoral ne s’applique pas aux stands des exposants dans l’enceinte des expositions, foires ou salons66. La portée territoriale peut donc concerner une partie du département (arrondissement, canton, commune) ou une circonscription autre qu’administrative, telle une seule commune67. C’est la qualité des syndicats pour représenter les employeurs et les salariés d’une zone géographique précise qui compte. Il appartient au préfet, sous le contrôle du juge, de déterminer le champ d’application précis de l’arrêté en tenant compte des conditions dans lesquelles peuvent s’exercer la concurrence et des conditions de l’octroi du repos hebdomadaire68. L’application effective de ces dispositions engendre de nombreux contentieux, répressifs ou non.