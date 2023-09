Dessine-moi la justice !

Malgré les importants moyens débloqués par le gouvernement, la justice reste à la peine. Cette semaine, deux mouvements nationaux de greffiers ont eu lieu, l’un spontané, l’autre organisé par le syndicat UNSA Services judiciaires.

C’est en juin dernier que la colère des greffiers a éclaté. Elle n’est toujours pas calmée en cette rentrée. Le phénomène est suffisamment rare pour retenir l’attention. Cette profession est en effet réputée pour sa discrétion, elle travaille beaucoup et ne revendique jamais. Mais il semblerait que cette fois la coupe soit pleine : trop de travail et pas assez de reconnaissance. Certes, le budget de la justice a augmenté de manière historique sous la présidence d’Emmanuel Macron, mais il faut du temps pour que la situation s’améliore. Et en attendant, les conditions de travail dans les juridictions sont de plus en plus rudes. D’où les grèves répétées dans toute la France. Or, sans greffier, la machine judiciaire s’arrête. Actu-Juridique a pu le constater le 3 juillet dernier au tribunal de Paris, alors qu’on jugeait notamment les auteurs des émeutes ayant suivi la mort de Nahel (lire notre chronique ici).

Les greffiers multiplient les coups de colère. Rien que cette semaine il y en a eu deux. Le dernier en date, organisé jeudi par l’UNSA Services judiciaires s’inscrit dans le cadre des négociations avec la Chancellerie en vue d’obtenir une revalorisation du statut. La mesure essentielle consiste à obtenir le passage en catégorie A de fonctionnaires appartenant pour l’instant à la B, ainsi que l’explique dans nos colonnes le secrétaire général du syndicat, Hervé Bonglet. Chaque mobilisation donne lieu à des messages de soutien tant des magistrats que des avocats, car tous savent que sans les greffiers la machine judiciaire est paralysée. C’est ainsi qu’hier, à Paris, la bâtonnière Julie Couturier et le vice-bâtonnier Vincent Nioré sont venus se joindre aux manifestants sur le parvis du tribunal judiciaire.

Notre dessinatrice, Me Tiphaine Mary, a choisi de rendre hommage aux greffiers.