Le bilan de la délinquance en 2022 n’est pas bon

Certes, la COVID a perturbé les statistiques de la délinquance ces deux dernières années en engendrant des baisses du nombre de certains délits et donc des effets de rattrapage. Mais les mauvais chiffres de 2022 doivent quand même alerter. Les explications de Julien Sapori, commissaire divisionnaire honoraire.

Le bilan de la délinquance pour l’année 2022 vient d’être publié, et il n’est pas bon. Il faut toutefois le contextualiser, et prendre en considération que ceux des deux années précédentes avaient été, en quelque sorte, « altérées » par l’épidémie du COVID et son cortège de mesures de confinement prises en 2020 et 2021, ainsi que par une nouvelle sensibilité exprimée par l’opinion publique face à certaines infractions pour lesquelles, auparavant, on était moins enclin à déposer plainte.

Mes observations se concentreront pour l’essentiel sur la « délinquance de masse », celle qui impacte le plus le quotidien de la population comme des forces de l’ordre.

Les violences intrafamiliales en hausse de 17%

Parmi les hausses les plus importantes, on retrouve les violences intrafamiliales (plus 17%) et les violences sexuelles (plus 11%). L’augmentation de ces rubriques s’explique en grande partie par une plus grande sensibilité de la société face à ces infractions, les victimes déposant désormais plus facilement plainte que par le passé. Je ne pense pas qu’on puisse, donc, évoquer une dégradation objective de la situation : nous sommes plutôt dans le cadre d’une évolution de fond, en soit positive car elle réduit la part de la « délinquance grise » jusqu’ici mal prise en compte, qui exige une réponse adaptée de la part des services de police et de gendarmerie, ainsi que de la justice.

Les coups et blessures volontaires augmentent aussi (plus 14%). Dans ce cas, l’explication est différente, et relève, je crois, de l’ « ensauvagement » de la société souvent évoqué et qu’il me semble être difficilement contestable.

Les cambriolages des logements avaient diminué de 13% en 2020 et étaient restés stable en 2021 ; ils ont augmenté de 13% en 2022. On referme ainsi l’anomalie manifestée par ces deux ans de COVID, à l’occasion desquels le confinement de la population a dissuadé les cambrioleurs de sévir.

Usage de stupéfiants : + 51% en deux ans