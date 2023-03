Dessine-moi la justice !

La maison justice brûle !

C’est en tout cas le sentiment de nombre de professionnels qu’ils soient avocats, greffiers ou magistrats. Chaque semaine apporte sur les réseaux sociaux son lot d’alertes. On n’en finit plus de dénoncer les audiences surchargées, le matériel en panne, les lenteurs inacceptables qui débouchent sur la condamnation de l’État, la dégradation des décisions de justice, sans oublier bien sûr la détresse des magistrats. Près de 40% d’entre eux s’estiment en état de souffrance au travail.

Dans ce contexte, les avocats apparaissent de plus en plus comme les victimes collatérales de ce système. Me Michèle Bauer dénonçait en novembre dernier dans nos colonnes les humiliations quotidiennes subies à l’audience. Plus récemment, Me Julia Courvoisier s’inquiétait du nombre important d’avocats qui envisagent de quitter la robe. Ceux qui restent font ce qu’ils peuvent pour exercer dans des conditions de plus en plus difficiles.

Il reste l’espoir que les importantes annonces faites par le garde des Sceaux début janvier sortent enfin la justice de cette spirale infernale. Mais cela prendra du temps.